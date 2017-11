Kreis Aschaffenburg: 55-Jährige verliert Kontrolle über Auto auf regennasser Straße

Am Dienstagmorgen um 08.00 Uhr verlor eine 55-jährige Pkw-Fahrerin bei Regen auf der Staatsstraße 2305 zwischen den "Dörsthöfen" und der "Herrnmühle" im Auslauf einer Linkskurve aufgrund nichtangepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über ihren Opel und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dies berichtet die Polizei.



Dort fuhr sie eine Böschung hinab und schlug mit der Front im einige Meter darunterliegen Wassergraben auf. Hierbei wurde sie zwar nicht eingeklemmt, und konnte sich jedoch aus eigener Kraft nicht selbst aus ihrer misslichen Lage befreien, so dass ihr die hinzugerufene Feuerwehr behilflich sein musste.



Sie erlitt schwere, jedoch keine lebensgefährlichen, Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst ins Klinikum nach Aschaffenburg eingeliefert. An ihrem Pkw entstand Totalschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro. Da der Verkehr halbseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden konnte, kam es zu keinen übermäßigen Störungen im morgendlichen Berufsverkehr.