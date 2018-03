Kampf gegen Gaffer: Feuerwehren in Unterfranken kaufen Sichtschutzwände

Das Thema ist brisant - nicht erst, seit sich ein wütender Feuerwehrmann 2017 nach einem Unfall mit drei Toten gegen die Gaffer nicht mehr anders zu helfen wusste, als mit dem Wasserstrahl auf ihre Fahrzeuge zu halten. So wollte er sie am Fotografieren hindern. Seitdem gibt es ein gesteigertes Problembewusstsein - auch in der Politik.



Zwar testet der Freistaat gerade in einem Pilotprojekt ein flächendeckendes Konzept. Doch den Wehren brennt das Thema auf den Nägeln. "Wir brauchen jetzt was", fordern Fachleute wie Kreisbrandinspektor Frank Wissel. Überdies seien die blickdichten Stoffbahnen leichter und schneller vor Ort zu bringen als die Lösung des Freistaates, die aus einer Art verblendeter Bauzäune bestehe, erklärt er auf Anfrage. 8500 Euro hat das Ganze gekostet.



Erster Sichtschutz entlang der A3



Die Aschaffenburger Feuerwehrleute erhalten viel Lob von anderen Mannschaften in Unterfranken. Denn bisher haben die Helfer meist nur große Decken zum Abschirmen. "Da brauche ich allein zehn Mann, die herumstehen, um Persönlichkeitsrechte zu schützen", erklärt ein Praktiker. Den neuen Blickfang bekommen als Erste die Wehren entlang der unfallträchtigen Strecke an der A3 im Spessart zwischen Waldaschaff und Weibersbrunn. Jeweils das sogenannte Erstangriffs-Fahrzeug einer Wehr hat künftig eine sieben Meter lange Stoffbahn dabei. "Bei zwei, drei eingesetzten Wehren habe ich 20 Meter Sichtschutz. Damit kommen wir schon weiter", sagt Wissel. Das Material sei schneller vor Ort als die Sichtschutzwände des Freistaates, die erst bei einer Autobahnmeisterei geholt werden müssten.



Sichtschutz: Stahlrahmen mit blickdichter Folie



Der Feuerwehrverband Unterfranken will sich dem Aschaffenburger Modell nicht anschließen. Man wolle abwarten, was der Test des Freistaates ergibt, sagt ein Sprecher auf Anfrage. Innenminister Joachim Herrmann hatte sein bayernweites Konzept im August präsentiert: Stahlrahmen in Leichtbauweise, zwischen die eine blickdichte Folie gespannt ist. Getestet wird bei den Autobahnmeistereien Herrieden an der A 6 (Nürnberg - Heilbronn) und Münchberg an der A 9 (Nürnberg - Berlin). Dieser Blickschutz ist massiver, mehr als zwei Meter hoch, 2,5 Meter breit und kann zu Wänden von bis zu 100 Metern zusammengebaut werden.



"Blick auf die Unfallstelle versperren"



"Damit werden wir Gaffern den sensationsgierigen Blick auf die Unfallstelle versperren", hatte der Minister angekündigt. Das Konzept soll bis Ende 2018 auf Herz und Nieren geprüft werden, bevor schließlich der bayernweite Einsatz vorangetrieben wird. Nach Joachim Herrmanns Worten ist geplant, die Sichtschutzwände nur bei größeren Unfällen einzusetzen. Grundsätzlich erfolge der Aufbau, wenn eine Sperrdauer der Autobahn von mehr als drei Stunden zu erwarten ist. "Denn die Erfahrungen aus Nordrhein-Westfalen zeigen, dass es bis zu 90 Minuten dauern kann, bis der Sichtschutz steht", so der Minister.



"Solche Fälle konsequent zur Anzeige bringen"



Für Herrmann steht fest: "Das bewusste Anhalten und Filmen des Unfallgeschehens aus reiner Sensationsgier geht gar nicht. Wenn dabei zusätzlich Rettungskräfte behindert werden, müssen diese uneinsichtigen Zeitgenossen die volle Härte des Rechtsstaats zu spüren bekommen!" Der Minister kündigte deshalb an, den kürzlich in Kraft getretenen verschärften Straftatbestand gegen Gaffer entschlossen anzuwenden. Bayerns Polizei werde "solche Fälle konsequent zur Anzeige bringen", so der Innenminister. Gaffern droht eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe, wenn sie Unfallretter behindern.



von Manfred Schweidler