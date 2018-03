Flugunwilliger Graureiher sorgt für Polizeieinsatz in Unterfranken

Zu einem nicht ganz alltäglichen Einsatz kam es am Samstagnachmittag für die Ordnungshüter im unterfränkischen Strötzbach (Landkreis Aschaffenburg).Anwohner hatten der Polizei einen Graureiher mitgeteilt, der sich mitten auf der Fahrbahn niedergelassen hatte. Vor Ort traf eine Streife der Inspektion Alzenau tatsächlich auf einen Reiher, der auf der Fahrbahn stand und keinerlei Anstalten machte, sich zu entfernen. Während sich die Beamten berufsbedingt zwar durchaus mit "reihernden Zweibeinern" auskennen, war in diesem Fall guter Rat teuer.Alle Ermutigungen und Aufforderungen die Fahrbahn zu räumen, wurden von dem Reiher lässig ignoriert. Ihm wurde letztlich die Gewahrsamnahme angedroht, die mit einer Wolldecke vollzogen werden sollte. Beim Anblick der Decke hob der Reiher zwar kurz die Flügel und tat seinem Unmut über die Maßnahme mit einem lauthalsen Schrei kund, fügte sich dann jedoch seinem Schicksal.Mit dem Streifenwagen ging es dann für den Reiher in eine nahegelegene Tierarztpraxis. Eine erste Untersuchung ergab keine nennenswerten Verletzungen. Die Aussichten stehen daher gut, dass der Vogel, nachdem er sich erholt und Kräfte getankt hat, wieder in die Freiheit entlassen werden kann.