Fahrradunfall in Unterfranken: Frau lag stundenlang bewusstlos im Graben

Eine 24-Jährige war am Dienstagmorgen um 4:30 Uhr mit ihrem Rad auf dem parallel zur Staatsstraße 2308 verlaufenden Fahrradweg von Dammbach kommend in Richtung Heimbuchenthal unterwegs. Aufgrund eines Schwindelanfalls verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrrad und stürzte etwa fünf Meter einen Graben hinab.



Unfall: Frau war zwei Stunden bewusstlos



Dort blieb sie bewusstlos liegen und kam circa zwei Stunden später wieder zu sich. Sie alarmierte selbständig die Rettungskräfte. Die junge Frau kam mit diversen Frakturen und einer Unterkühlung in ein Krankenhaus. Am Rad entstand ein geringer Schaden in Höhe von circa 50 Euro.