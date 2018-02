Fahndung: 20-Jähriger aus Unterfranken vermisst

Hinweise aus der Bevölkerung



Der 20-jährige Jeffrey Evans aus Krombach (Landkreis Aschaffenburg) wird seit Mittwochabend vermisst. Wie die Polizei mitteilt, kann dem aktuellen Sachstand nach nicht ausgeschlossen werden, dass er sich in einer psychischen Ausnahmesituation befindet. Aus diesem Grund bittet die Polizei nun auch die Bevölkerung um Mithilfe bei der Fahndung.Bevor der 20-Jährige verschwand, hatte er zuletzt am Mittwochnachmittag, gegen 14.30 Uhr, Kontakt zu einem Angehörigen. Seitdem fehlt von dem jungen Mann jede Spur. Er wurde am Donnerstagabend bei der Alzenauer Polizei vermisst gemeldet. Seither wird nach ihm gefahndet. Es gibt allerdings bislang keine konkreten Hinweise, wo er sich aktuell aufhalten könnte.Der Vermisste ist 186 cm groß. Er hat eine kräftige Figur und blondes Haar. Möglicherweise ist er mit seinem weißen VW Lupo, amtliches Kennzeichen AB-QB777, unterwegs.Da sämtliche Fahndungsmaßnahmen bislang nicht zum Auffinden des Vermissten geführt haben, richtet die Polizei nun folgende Fragen an die Bevölkerung:- Wer hat den 20-Jährigen nach seinem Verschwinden am Mittwochnachmittag gesehen?- Wer kann möglicherweise Auskünfte zu seinem aktuellen Aufenthaltsort geben?- Wer hat den weißen VW Lupo, amtl. Kennzeichen AB-QB777, gesehen?Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter der Telefonnummer 06023/944-0 entgegen.