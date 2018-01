Entwurzelter Baum sorgt auf A3 für Unfall - Sturmtief Burglind in Unterfranken

Sturmtief Burglind hat in den Mittwochmorgenstunden für zahlreiche Einsätze von Polizei und Feuerwehr in Unterfranken gesorgt. Hauptsächlich handelte es sich um umgestürzte Bäume. Personen kamen mit Stand 09.00 Uhr nicht zu Schaden.Ab etwa 07.45 Uhr gingen bei der Einsatzzentrale nahezu im Minutentakt zahlreiche Notrufe wegen des Unwetters ein. Bei den daraus knapp 50 resultierenden Einsätzen ging es in der Hauptsache um umgestürzte Bäume und herabgefallene Dachziegel im Raum Aschaffenburg und im Landkreis Main-Spessart.Am folgenschwersten war wohl ein entwurzelter Baum, der gegen 07.45 Uhr auf Höhe der Anschlussstelle Bessenbach/Waldaschaff auf die Fahrbahn der A3 stürzte. Ein Lkw-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte mit seinem mit 15 Tonnen Metallrohren beladenen Sattelzug gegen das Geäst. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Der Lastzug musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr kümmerte sich unter anderem um das Entfernen des Baumes von der Fahrbahn.Im Stadtgebiet Aschaffenburg stürzten zum Beispiel mehrere Bäume auf den Bessenbacher Weg. Im Landkreis Main-Spessart war die Staatsstraße 2435 zwischen Steinbach und Wiesenfeld wegen eines umgestürzten Baumes gesperrt. Außerdem wurden mehrere umgestürzte Bäume von der Kreisstraße MSP 21 zwischen Bischborner Hof und Neuhütten gemeldet.In der Rhön, so z.B. in Bischofsheim, Sondheim, Motten und Bastheim kam es aufgrund großer Niederschlagsmengen zu überschwemmten Straßen und Gehwegen.