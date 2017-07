Eltern nehmen Tochter (3) mit zu Rocker-Party: Gast macht sich Sorgen - Vater sticht ihn nieder

Der Vater eines dreijährigen Mädchens hat mit einem Messer auf einer Veranstaltung in Großostheim auf einen anderen Besucher eingestochen und den Mann schwer verletzt. Fast noch schlimmer als die Tat, ist ihr Hintergrund: Das Opfer und andere Gäste hatten den Vater und die Mutter besorgt angesprochen - denn die beiden Betrunkenen hatten noch weit nach Mitternacht ihre dreijährige Tochter mit auf der Party. Daraufhin war der Vater ausgerastet.



Wie die Polizei mitteilt, fiel Besuchern im Rahmen der Veranstaltung eines Motorradfreunde-Vereins in Großostheim in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein merklich alkoholisiertes Elternpaar auf, das nach 2.00 Uhr noch sein dreijähriges Kind mit dabei hatte.



Nach derzeitigem Ermittlungsstand sprachen Einzelne die Eltern hierauf an. Daraus entwickelte sich eine Rangelei, in dessen Verlauf der 41-jährige Vater ein Messer zog und auf einen 59-Jährigen aus Nordrhein-Westfalen einstach. Danach konnte der Angreifer von einem 58-jährigen Besucher erfolgreich entwaffnet werden.



Vater stark alkoholisiert

Die verständigten Beamten der Polizeiinspektion Aschaffenburg konnten den betrunkenen Vater vorläufig festnehmen und die Tatwaffe sicherstellen. Bei dem 41-Jährigen konnte eine Atemalkoholkonzentration von etwa 1,15 mg/l festgestellt werden. Die Mutter und das Mädchen durften nach Hause gehen.



Das 59-jährige Opfer erlitt im Rücken- und Flankenbereich mehrere Schnittwunden und eine Stichverletzung, er musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die beigebrachten Verletzungen waren glücklicherweise nicht lebensgefährlich.



Nach aktuellem Erkenntnisstand muss davon ausgegangen werden, dass der tatverdächtige Vater die Messerstiche gezielt ausführte. Der 41-Jährige wurde noch am selben Tag dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Aschaffenburg vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Untersuchungshaft gegen den Mann unter anderem wegen des Verdachts des versuchten Totschlags anordnete



Bereits zuvor Zwischenfall mit dem Vater

Im Verlauf des Abends soll es bereits zu einem Vorfall zwischen einem Gast und dem Tatverdächtigen gekommen sein, bei dem der 41-Jährige aus dem Landkreis Aschaffenburg bereits versucht haben soll, mit einem Bierkrug nach einem Besucher zu werfen. Dieser wurde jedoch verfehlt und der Glaskrug zerschellte auf dem Boden. Durch das zersplitternde Glas wurde ein weiterer 50-jähriger Besucher mit kleineren Schnittwunden verletzt.



Dies sowie die Klärung des genauen weiteren Tatablaufs hinsichtlich des Messerangriffs ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen, die von der Kripo Aschaffenburg in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft geführt werden. Das zuständige Jugendamt wurde hinsichtlich des Vorfalls bereits in Kenntnis gesetzt und prüft die Erfordernis fürsorglicher Maßnahmen.



Wer Beobachtungen zum Tatgeschehen gemacht hat oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Kripo Aschaffenburg unter Telefonnummer 06021/857-1732 in Verbindung zu setzen.