Flagge verbrannt und Reichskriegsflagge am geografischen Mittelpunkt der EU gehisst

Reichskriegsflagge gehisst - Zeugen gesucht



Am symbolträchtigen "geografischen Mittelpunkt der EU" im Westerngrund im Kreis Aschaffenburg ist in den vergangenen Tagen von einem Unbekannten die Reichskriegsflagge gehisst worden. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Täter zuvor die Deutschlandfahne in Brand gesetzt.Ein Zeuge hatte am Freitag festgestellt, dass ein Unbekannter am "geografischen Mittelpunkt der EU" in der Kahler Straße die Deutschlandfahne angezündet hat. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von rund 150 Euro. Zudem hatte der Täter zwischen zwei Masten, an denen fünf regionale und europäische Fahnen hängen, die schwarz-weiß-rote Reichskriegsflagge aufgehängt.Der Mitteiler ist der Verantwortliche für die Anlage, die von ihm nur unregelmäßig überprüft wird. Ein genauer Tatzeitraum ist daher nicht eingrenzbar. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg ermittelt und bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges an der Anlage beobachten haben oder sonst sachdienliche Angaben machen können, sich unter Telefonnummer 06021/857-1732 zu melden.