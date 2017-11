Betrunkener beschädigt in Aschaffenburg Taxi und geht dann auf Fahrer los

Nachdem ein Betrunkener in der Nacht auf Samstag in Aschaffenburg erst ein Taxi beschädigt hatte, ging er auch noch auf dessen Fahrer los. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.



Wie die Polizei mitteilt, stieß in der Nacht zum Samstag, gegen 03:40 Uhr ein betrunkener Fußgänger In der Landingstraße versehentlich gegen den Außenspiegel eines geparkten Taxis. Der 46-jährige Taxifahrer, der sich zu diesem Zeitpunkt im Fahrzeug befand, sprach den stark alkoholisierten 44-Jährigen aus dem Landkreis Aschaffenburg an und erntete daraufhin zunächst aggressive Reaktionen.



Durch das offene Fahrzeugfenster sprühte der Trunkenbold, bei dem später eine Alkoholkonzentration von 1,96 Promille festgestellt wurde, Pfefferspray in den Fahrzeuginnenraum. Im Anschluss gelang es dem Taxifahrer trotz dieser Attacke, seinen Widersacher bis zum Eintreffen einer Streife der Polizeiinspektion Aschaffenburg festzuhalten.



Gegen den Aggressor wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Zudem durfte der immer noch aggressive Mann seinen Rausch in einer Zelle ausschlafen.