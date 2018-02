Aschaffenburg: Unbekannter grapscht Frau an Hintern - Polizei sucht Zeugen

Eine 38-Jährige ist am Freitag gegen 11.00 Uhr auf dem Stockstadter Weg in Richtung Darmstädter Straße gelaufen. Auf Höhe des Waldfriedhofes trat ein ihr unbekannter Mann hinter sie und fasste ihr unvermittelt und ohne Grund an den Hintern, wie die Polizei mitteilte.Im Anschluss lief der Unbekannte ohne weiteren Kommentar auf den Friedhof und tauchte nicht wieder auf. Eine Fahndung seitens der Polizei blieb erfolglos. Die Dame kannte den Mann nicht und hatte ihn auch zuvor noch nie gesehen.Dieser konnte von ihr wie folgt beschrieben werden: Er war etwa 28 bis 30 Jahre alt, zirka 170 Zentimeter groß und hatte eine athletische Figur. Bekleidet war er mit einer schwarzen Lederjacke und einer himmelblauen Jeans im sogenannten "Used-Look". In der rechten Gesäßtasche steckten ein Paar schwarze Lederhandschuhe.Zeugen, die weitere Hinweise zu dem unbekannten Täter geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.