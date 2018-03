Aschaffenburg: Umgekippter Lkw wird von Kran geborgen

Ein Lastwagen ist am Donnerstag in Aschaffenburg in der Straße am Hasenkopf auf abschüssiger Strecke ins Rollen geraten und an einer Böschung umgekippt. Der 57 Jahre alte Fahrer war an der Einfahrt zum Klinikum ausgestiegen, um eine Schranke zu öffnen.Wie die Polizei am Morgen mitteilte, geriet der acht Tonnen schwere Lkw aus zunächst unklarer Ursache ins Rollen. Er fuhr die Böschung hinunter und kippte dann um. Verletzt wurde niemand.Die Bergung mithilfe eines Spezialkrans dauerte mehrere Stunden. Den Schaden schätzte die Polizei auf mindestens 10 000 Euro.