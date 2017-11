Aschaffenburg: Pkw-Fahrer fährt Fußgänger an und flüchtet

Fahrer versucht noch, sein Gesicht zu verbergen



Ein 19-Jähriger lief am Donnerstag zu Fuß gegen 07:45 Uhr auf dem Gehweg der Goldbacher Straße in stadtauswärtige Richtung. Als er die Holsteiner Straße überqueren wollte, kam aus dieser ein Opel gefahren. Der Fahrer des Pkw telefonierte während der Fahrt und hatte dadurch offensichtlich kein Augenmerk auf den Fußgänger. Das teilte die Polizei Aschaffenburg am Freitag mit.Der junge Mann hatte keine Möglichkeit auszuweichen und so kam es zur Kollision zwischen Fahrzeug und Person. Der Pkw erfasste mit der rechten Front den 19-Jährigen, welcher dadurch stürzte. Der Fahrer des roten Opels machte jedoch keinerlei Anstalten zu helfen, sondern setzte seine Fahrt in der Goldbacher Straße in stadtauswärtiger Richtung fort.Zudem versuchte der unbekannte Fahrer sein Gesicht zu verbergen, indem er eine Hand davor hielt. Das Unfallopfer erlitt durch den Vorfall eine Prellung der Schulter und des Sprunggelenks und begab sich selbstständig zu einem Arzt.Über das Kennzeichen des flüchtigen roten Opels, bei welchem es sich entweder um einen Astra oder einen Corsa handelte, ist nichts bekannt. Der Fahrer war etwa 25 bis 35 Jahre alt, hatte dunkle Haare und trug einen Bart. Er saß alleine im Fahrzeug. Nach Auskunft des Geschädigten fuhr zum Unfallzeitpunkt ein Bus der Linie 23 oder 42 an der Örtlichkeit vorbei, von welchem eventuell Fahrgäste den Unfall beobachtet haben könnten.Die Sachbearbeiterin der Polizeiinspektion Aschaffenburg sucht daher nach Fahrgästen, welche am Donnerstagmorgen in dieser Linie saßen oder nach weiteren Zeugen, welche Angaben zu dem flüchtigen Opel geben können. Diese sollen sich bei der Aschaffenburger Polizei unter der Telefonnummer 06021/857-2230 melden.