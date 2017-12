Aschaffenburg: 85-Jähriger wird vermisst - die Polizei bittet dringend um Hinweise

Die Polizei fahndet derzeit nach dem 85-jährigen Theobald Dörflinger. Auch ein Polizeihubschrauber ist im Einsatz. Hinweise bitte über Notruf 110 oder an die Aschaffenburger Polizeiinspektion.



Am Dienstagvormittag, gegen 9 Uhr, verließ der Senior wie üblich die Wohnung in der Lohmühlstraße, um auf dem sogenannten Rentnerweg spazieren zu gehen. Da er bis zum Nachmittag nicht zurückkehrte, informierten die Angehörigen die Polizei.



Seitdem sucht die Aschaffenburger Polizei, unterstützt durch einen Polizeihubschrauber, der Rettungshundestaffel und der Bergwacht, nach dem Mann. Die Absuche der Waldwege und Schrebergärten verlief bislang ergebnislos. Auch die Überprüfung möglicher Kontaktadressen führte nicht zum Erfolg.



Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass dem 85-Jährigen etwas zugestoßen ist. Hinweise auf eine Straftat gibt es nicht.



Von Herrn Theobald Dörflinger liegt folgende Personenbeschreibung vor:

Er ist ungefähr 1,80m groß, normale Figur mit Bauchansatz und graue Haare. Bekleidet ist er mit einem mittelbraunen Parka mit Kapuze, dunkelgrüner Hose und schwarzen Schuhen.



Wer den Gesuchten gesehen hat oder Hinweise zu seinem momentanen Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 06021/857-0 bei der Polizei Aschaffenburg oder direkt unter der 110 zu melden.