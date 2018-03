Aschaffenburg: 31-Jähriger Autofahrer prallt gegen Lichtmast - Fahrer schwer verletzt

Ein 31 Jahre alter Mann wollte am Mittwoch um kurz vor 14:00 Uhr mit seinem Auto in stadtauswärtiger Richtung von der Auhofstraße nach links in die Weichertstraße abbiegen. Wie die Polizei berichtet, nahm er dabei jedoch die Kurve zu eng und prallte frontal gegen einen Straßenbeleuchtungsmast auf einer Verkehrsinsel.Der Fahrer erlitt dadurch so schlimme Verletzungen, dass er durch die Feuerwehr aus seinem Wagen geschnitten werden musste. Über die Art der Verletzungen ist bislang nichts bekannt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto und dem Lichtmast entstand ein Schaden in gesamter Höhe von circa 36.000 Euro.