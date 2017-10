A3 in Unterfranken: Frau im Stau vom eigenen Auto überrollt

Auto rollt rückwärts



Im Umfeld des gestrigen tödlichen Unfalls bei Aschaffenburg (siehe Link) kam es zu einem weiteren, ebenfalls tragischen Unfall: Eine 68-Jährige aus dem Main-Taunus-Kreis stand wegen der Vollsperrung der A 3 mit ihrem Opel in Fahrtrichtung Würzburg auf Höhe des Parkplatzes Strietwald-Süd über längere Zeit im Stau.Als der Verkehr gegen 09.50 Uhr wieder teilweise freigegeben wurde, sprang ihr Opel nicht mehr an. Die Frau stieg aus und wollte ihren Pkw anschieben. Dabei machte sich der Pkw auf der leichten Gefällstrecke rückwärts selbstständig.Die Frau konnte ihr Fahrzeug nicht mehr halten. Sie fiel zu Boden und geriet mit den Beinen unter das Fahrzeug. Der Opel überrollte die Beine und stieß gegen die Außenleitplanke. Kräfte des Rettungsdienstes brachten die Frau nach der Erstversorgung vor Ort mit mehreren Frakturen an den Beinen ins Aschaffenburger Klinikum, wo sie stationär aufgenommen wurde.Der Schaden am Pkw durch den Anstoß gegen die Leitplanke beträgt etwa 500 Euro. Der führerlose Pkw wurde abgeschleppt.