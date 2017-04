Kreis Aschaffenburg: Vom eigenen Auto überrollt - Mann erleidet schwere Kopfverletzungen

Einen Schädelbruch erlitt ein 61-jähriger Mann auf einem Werkstattgelände in der Krombacher Straße in Mömbris. Dies berichtet die Polizei.



Am Dienstag gegen 11.15 Uhr stellte er seinen Pkw auf dem Hof der Autowerkstatt ab und wollte die Motorhaube des Autos öffnen. Fälschlicherweise betätigte er jedoch einen Hebel, der die Handbremse löste.



Aufgrund des Gefälles rollte das Fahrzeug rückwärts und erfasste den Mann, der hinter der geöffneten Fahrertüre stand. Der Pkw überrollte diesen und touchierte noch zwei weitere Pkws, bis er an einer Hausmauer zum Stehen kam.



Nach erster medizinischer Behandlung vor Ort, wurde der Verletzte mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Aschaffenburg geflogen. Es entstand ein Sachschaden von circa 3.500 Euro.