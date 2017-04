Vollsperrung der A3 bei Aschaffenburg: Unfall zwischen zwei Lkw - ein Mensch eingeklemmt

Auf der A3 kam es am Donnerstagnachmittag zu einem schweren Unfall. Wie die Polizei mitteilt, stießen gegen 13.30 Uhr zwei Lkw beim Tunnel Goldbach Richtung Nürnberg zusammen.



Im Moment ist die Situation noch unklar. Sicher ist, dass mehrere Fahrzeuge am Unfall beteiligt sind. Ein Mensch wurde laut Polizei eingeklemmt, weitere wurden verletzt.



Zur Zeit (Stand 14.45 Uhr) ist die Autobahn komplett gesperrt. Weitere Informationen in Kürze.