Unfall auf A3 bei Kleinostheim: Betrunkener Fahrer folgt Feuerwehrauto durch Rettungsgasse

Auf der A3 bei Kleinostheim ist es am Samstag zu einem Unfall gekommen, der zu jeder Menge Chaos führte. Dies berichtet die Polizei.



Gegen 14.00 Uhr fuhr ein 28-Jähriger mit seinem Toyota fast ungebremst in das Heck eines Ford Mondeo, den eine 77-jährige steuerte. Beide Fahrzeuge waren bei Kleinostheim auf der A 3 auf der mittleren Fahrspur in Richtung Süden unterwegs. Der Ford wurde nach links geschleudert und blieb mit erheblichem Heckschaden auf dem linken von drei Fahrstreifen stehen, der Toyota wurde nach rechts geschleudert und krachte in die Außenleitplanken, wo er mit einem stark eingedrückten Frontbereich liegen blieb.



Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den Schaden beziffert die Polizei mit ca. 10.000 Euro. Die Polizei musste die gesamte Fahrbahn sperren, der Verkehr wurde von Stockstadt aus über die Nebenfahrbahn umgeleitet. Die Fahrbahnreinigung und Absicherung der Unfallstelle wurde von der Feuerwehr übernommen.



Fehlverhalten von Autofahrern behindert Einsatzkräfte

Zu diesem Unfall kam noch zwei ganz schlaue Verkehrsteilnehmer hinzu, die für Verzögerungen sorgten. Einer fuhr einem Einsatzfahrzeug der Feuerwehr durch die Rettungsgasse bis zur Unfallstelle hinterher. Der 41-jährige BMW-Fahrer wurde von der Polizei angehalten und auf dessen Verhalten angesprochen.



Dabei stellte sich heraus, dass er nach Alkohol roch. Ein Test am Alkomaten ergab einen stolzen Wert von fast 2 Promille. Die Beamten mussten jetzt auch noch dieses Fahrzeug von der Straße entfernen, bevor es weitergehen konnte. Ein weiterer Ford-Fahrer wollte nicht der ausgeschilderten Umleitungsstrecke der Feuerwehr folgen. Er überfuhr einfach das Absperrmaterial der Feuerwehr und wollte trotz Anhaltezeichen der Feuerwehr nicht anhalten. Auch er musste von der Polizei gestoppt werden, ihn erwartet eine Anzeige.



Die Sperrung dauerte deshalb über 1,5 Stunden, so dass es zu erheblichen Stauungen kam. Eine weitere Streifenbesatzung nahm den betrunkenen BMW-Fahrer mit zur Wache, dort erfolgte eine Blutentnahme und die Sicherstellung seines Führerscheines. Seine weitere Reise setzte er mit der Bahn fort.