Unbekannter schlägt Fahrer einer Kehrmaschine in Aschaffenburg

Ein bisher Unbekannter hat am Sonntagmorgen in Aschaffenburg einen Fahrer einer Kehrmaschine geschlagen. Das meldet die Polizei.



Der 55-jährige Fahrer war gerade im Bereich der Ludwigstraße mit Reinigungsarbeiten beschäftigt, als der Unbekannte um 5.45 Uhr auf den Fahrer zu ging. Dieser schlug ihm unvermittelt durch das geöffnete Fenster der Kehrmaschine mit der Faust ins Gesicht.



Der Stadtbedienstete stieg daraufhin aus seinem Fahrzeug aus und wurde erneut vom Unbekannten im Gesicht getroffen. Anschließend entfernte sich der Täter, lie f in Richtung Frohsinnstraße und folgte einer Gruppe von etwa fünf bis sechs männlichen Personen.



Die sofort eingeleitete Fahndung der Polizei rund um den Tatort verlief negativ. Der 55-Jährige erlitt leichte Verletzungen im Gesicht und begab sich eigenständig in ärztliche Behandlung.



Der etwa 25-jährige, circa 175 Zentimeter große, schlanke männliche Täter soll eine schwarze Hose und eine auffällig orangefarbene Jacke getragen haben.



Wer Hinweise zum Tathergang und zur beschriebenen tatverdächtigen Person geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857 2230 zu melden.