Totalschaden: Lkw-Fahrer übersieht Pkw

Eine leichtverletzte Person und rund 16.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls der sich am Donnerstagmittag auf der Würzburger Straße in Aschaffenburg ereignete.



Polizeiangaben zufolge fuhr ein 55-jähriger Lenker eines Lkw auf der Würzburger Straße stadtauswärts in Richtung Haibach. Bei einem von ihm vorgenommenen Fahrstreifenwechsel von dem linken auf den rechten Fahrstreifen übersah er offensichtlich einen Honda, der von einem 66-Jährigen gesteuert wurde.



In der Folge kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Hierbei zog sich der Fahrer des Hondas leichte Verletzungen zu. Während an dem Lkw lediglich geringer Sachschaden von rund 1.000 Euro zu verzeichnen war, entstand an dem Honda wirtschaftlicher Totalschaden. Dieser wird auf rund 15.000 Euro beziffert. Der Honda musste im Anschluss an das Unfallgeschehen abgeschleppt werden.