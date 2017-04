Spurwechsel führt zu Kettenreaktion - Langer Stau nach Unfall auf der A3

Der unachtsame Fahrstreifenwechsel eines 43-jährigen Lkw-Fahrers verursachte am Montagmorgen auf der A3 bei Sailauf einen Verkehrsunfall. Dabei wurden zwei Fahrzeuginsassen leicht verletzt. Es bildete sich ein Rückstau von etwa 6 Kilometern Länge.



Gegen 6.50 Uhr wechselte der Lkw laut Polizei in Fahrtrichtung Frankfurt vom rechten auf den mittleren von drei Fahrstreifen. Der Lkw-Fahrer wollte damit einem vom Parkplatz Birkenhain auf die A 3 auffahrenden weiteren Lkw das Auffahren erleichtern.



Beim Fahrstreifenwechsel drängte der Lkw einen auf dem mittleren Fahrstreifen fahrenden VW Passat mit Wiesbadener Zulassung nach links. Dort kollidierte der VW mit einem von hinten wesentlich schneller kommenden BMW aus Hannover.



Nach dem Auffahrunfall schleuderte der VW wieder nach rechts, kollidierte mit dem Lkw, drehte sich und kam entgegengesetzt zur Fahrtrichtung auf dem Standstreifen zum Stehen. Der BMW blieb schwer beschädigt auf dem linken Fahrstreifen liegen. Der Lkw stoppte auf dem mittleren Fahrstreifen. In dieser Konstellation war die A 3 anfangs in Richtung Frankfurt komplett blockiert.



Bei dem Unfall wurden der 50-jährige Fahrer des VW Passat und sein Beifahrer leicht verletzt. Kräfte des Rettungsdienstes brachten sie in ein Krankenhaus. Der 43-jährige Fahrer des BMW blieb unverletzt. Die beiden Pkw mussten abgeschleppt werden. Der Lkw konnte notdürftig die Fahrt zur nächsten Werkstatt fortsetzen.



Nach einer etwa halbstündigen Vollsperrung konnte der Verkehr zunächst einspurig an der Unfallstelle vorbeifließen. Um 8.15 Uhr war die Unfallstelle komplett geräumt. Der etwa sechs Kilometer lange Stau reichte bis zur Kauppenbrücke bei Waldaschaff zurück und löste sich gegen 8.40 wieder auf.



An der Unfallstelle kamen auch Kräfte der Feuerwehr zum Einsatz. Sie sicherten die Unfallstelle ab und unterstützten bei der Fahrbahnreinigung und Bergung der Unfallfahrzeuge. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 20.000 Euro.