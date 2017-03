Schwerer Motorradunfall - Motorradfahrer flüchtig - Polizei sucht Zeugen

Bei einem schweren Motorradunfall in Hösbach bei Aschaffenburg wurde am Dienstagnachmittag ein Motorradfahrer schwer verletzt. Die Polizei sucht nun nach dem anderen Unfallbeteiligten.



Am Ortseingang des Hösbacher Ortsteils Feldkahl stießen laut Polizei gegen 14.45 Uhr zwei Motorräder zusammen. Durch die Berührung stürzte der Yamaha-Fahrer und blieb schwer verletzt auf der Straße liegen. Statt sich um den Fahrer zu kümmern, fuhr der andere Motorradfahrer weiter und flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit vom Unfallort.



Die Polizei sucht nun nach dem zweiten Fahrer. Er fährt ein neuere Motorrad der Marke Suzuki in den Farben neon-orange bis schwarz. Zum Zeitpunkt des Unfalls trug der Fahrer eine schwarze Motorradkombi mit hellen Applikationen sowie einem weißen Haiaufdruck im Rückenbereich, einen schwarzen Helm mit grünem Buchstaben auf der Rückseite sowie ebenfalls einem Haiaufdruck.



Zuletzt wurde der Flüchtige im Bereich der B26 auf Höhe der Gemarkung Rothenbuch in Fahrtrichtung Lohr am Main gesehen. Am gesuchten Fahrzeug befindet sich kein Kennzeichen.



Hinweise zu dem beschriebenen flüchtigen Motorrad nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.