Raubüberfall auf Juwelier in Aschaffenburg - Täter auf der Flucht

Am Donnerstagvormittag hat ein Unbekannter versucht, einen Juwelier in der Herstallstraße zu überfallen. Der Täter flüchtete dem Sachstand nach ohne Beute. Ein Mitarbeiter im Geschäft wurde offenbar leicht verletzt. Aktuell fahndet die Polizei mit einem Großaufgebot nach dem Flüchtigen.



Dem Sachstand nach hat sich die Tat gegen 10.45 Uhr ereignet. Anschließend flüchtete der Täter laut Zeugenangaben in Richtung Badergasse. Gesicherte Informationen zum Tathergang liegen aktuell noch nicht vor.



Von dem Täter liegt folgende Personenbeschreibung vor:



- Männlich

- 20 bis 30 Jahre alt

- Heller Anzug, gut gekleidet

- Trug Mütze (sogenannte Batschkappe)



Wer den Raubüberfall beobachtet hat, auf den flüchtigen Mann aufmerksam geworden ist oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich direkt über Notruf 110 bei der Polizei zu melden.