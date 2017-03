Radfahrer stürzt in Kahl - schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall im Brückenweg in Kahl im Landkreis Aschaffenburg erlitt ein 62-jähriger Radfahrer am Sonntagnachmittag schwere Kopfverletzungen. Der Mann fuhr um 15.30 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Brückenweg. Aus dem vorfahrtsberechtigten Wiesenweg fuhr eine 46-jährige BMW-Fahrerin. Der Radfahrer sah den Pkw offenbar zu spät und bremste stark ab, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei wurde er über den Lenker geschleudert und stürzte zu Boden.



Da er keinen Fahrradhelm trug zog er sich eine schwere Kopfverletzung zu. Er musste, nach Erstversorgung durch Notarzt und Rettungsdienst, mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik nach Frankfurt geflogen werden. Nachdem es zu keinem direkten Kontakt zwischen Rad und Pkw kam, entstand kein Sachschaden.