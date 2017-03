Pkw übersieht Roller im Kreis Aschaffenburg - Fahrer schwer verletzt

Ein Autofahrer hat am Sonntag bei Hösbach (Kreis Aschafffenburg) einen Rollerfahrer übersehen. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß, wobei sich der Rollerfahrer schwer verletzte, berichtet die Polizei.



Ein 59-jähriger Pkw-Fahrer befuhr am Sonntagmittag gegen 13 Uhr die Kreisstraße AB2 von den Weiberhöfen kommend in Richtung Hösbach-Bahnhof. Zur gleichen Zeit war ein Rollerfahrer auf der Staatsstraße 2307 von Bessenbach kommend in Fahrtrichtung Hösbach-Bahnhof unterwegs. Beim Einfahren in den dortigen Kreisverkehr übersah der Pkw-Fahrer den Rollerfahrer, der sich bereits im Rondell befand. Es kam zur Kollision, wobei der Zweiradfahrer stürzte und sich eine schwere Verletzung zuzog.



Der 43-Jährige wurde im Klinikum Aschaffenburg erstversorgt. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Der Motorroller wurde vom Abschleppdienst abgeholt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 3000 Euro.