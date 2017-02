Pkw kracht frontal auf Lkw - 74-Jähriger im Kreis Miltenberg schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall auf der B469 bei Kleinheubach im Kreis Miltenberg (Unterfranken) ist ein 74-jähriger Autofahrer schwer verletzt worden. Aus unklaren Gründen war er in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem Lkw frontal zusammengestoßen, teilt die Polizei mit. Die Unfallermittlungen führt die Miltenberger Polizei.



Gegen 16 Uhr war der Rentner, der aus dem Neckar-Odenwald-Kreis stammt, mit seinem Auto auf der B469 von Laudenbach kommend in Fahrtrichtung Miltenberg unterwegs. Aus bislang unklaren Gründen geriet er bei Kleinheubach auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden Lkw mit Anhänger.



Durch die Wucht des Aufpralls erlitt der 74-Jährige schwere Verletzungen und wurde nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst vor Ort von einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen. Der 35-jährige Lkw-Fahrer aus dem Kreis Coesfeld kam mit dem Schrecken davon. Beide Fahrzeuge erlitten wirtschaftlichen Totalschaden von mehreren zehntausend Euro.



Für die Dauer der Unfallaufnahme war die B469 komplett gesperrt. Die Bergungs- und Aufräumarbeiten, die Verkehrsregelung, sowie das Befreien des Rentners aus dem total beschädigten Mercedes übernahmen die Freiwilligen Feuerwehren aus Kleinheubach, Großheubach und Laudenbach.