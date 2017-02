Mit Kreissäge den Zeigefinger abgetrennt: 34-Jähriger in Klinik geflogen

Bei einem Arbeitsunfall am Mittwochnachmittag in Kleinkahl-Edelbach erlitt der 34-jähriger Arbeiter schwere Verletzungen an der Hand.



Der Mann hatte sich nach Angaben der Polizeiinspektion Alzenau bei Arbeiten an einer Kreissäge ohne Fremdeinwirkung seinen linken Zeigefinger abgetrennt. Er musste mit einem Rettungshubschrauber zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus nach Frankfurt gebracht werden.