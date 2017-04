Messerattacke im ICE vor Aschaffenburg - Fahrgäste überwältigen Täter

Am Freitagabend ist es in einem ICE kurz vor dem Aschaffenburger Hauptbahnhof zu einer Auseinandersetzung gekommen. Ein Mann hatte einen anderen Mann mit einem Messer angegriffen und verletzt.



Etwa gegen 17.30 Uhr verständigte ein Polizeibeamter außer Dienst die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken. Er teilte mit, dass er sich aktuell in einem ICE kurz vor dem Aschaffenburger Hauptbahnhof befindet und es im Zug zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personen gekommen sei.



Der vermeintliche, stark alkoholisierte Täter, der sein Gegenüber mit einem Messer attackiert hat, wurde durch den Mitteiler, weitere Polizeibeamte außer Dienst und ebenfalls zufällig im Zug befindliche Soldaten der Bundeswehr überwältigt.



Am Gleis im Aschaffenburger wurde der Zug bereits durch eine Vielzahl weiterer Streifen in Empfang genommen. Der Tatverdächtige und sein Opfer befinden sich aktuell in ärztlicher Behandlung. Der Geschädigte befindet sich nach derzeitigem Stand nicht in Lebensgefahr.



Die Kriminalpolizei Aschaffenburg ist ebenfalls vor Ort und ermittelt die genauen Hintergründe der Tat. Dafür bittet die Polizei Zeugen, welche die Tat beobachtet haben und vor Ort keine Personalien angegeben haben, sich unter Telefonnumer 06021/857-1732 zu melden. Für eine terroristische Tat lagen am Abend keine Anhaltspunkte vor.