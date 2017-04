Kreis Aschaffenburg: Frau fährt mit 3,2 Promille und zwei platten Reifen durch Kahl

Am Sonntagabend konnte eine stark alkoholisierte Pkw-Fahrerin im Kreis Aschaffenburg von zwei aufmerksamen Zeugen gestoppt werden. Dies berichtet die Polizei.



Gegen 20 Uhr war die Frau mit ihrem Auto einem Zeugen in der Berliner Straße in Kahl aufgefallen, da sie mit zwei platten Reifen in Richtung Freigerichter Straße fuhr. Als die Frau an der Einmündung zu Erfurter Straße anhielt, ging der Zeuge zu dem Pkw.



Als die Frau aussteigen wollte, fiel sie zu Boden. Mittlerweile war eine Frau hinzugekommen, die geistesgegenwärtig den Zündschlüssel abzog. Beide Zeugen warteten mit der Fahrerin auf das Eintreffen der verständigten Polizeistreife.



Den Grund für das außergewöhnliche Verhalten der Fahrerin brachte ein Alkotest zum Vorschein, der einen Wert von 3,2 Promille ergab. Es folgte eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins. An dieser Stelle nochmals ein besonderes Lob der Polizei an die beiden Zeugen, die durch ihr beherztes Eingreifen Schlimmeres verhindern konnten. Wo sich die Frau die beiden Reifen beschädigte, ist derzeit noch nicht bekannt.