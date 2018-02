Kreis Aschaffenburg: Auto brennt im Baustellenbereich aus - Vollsperrung der A3

Auf der A 3 bei Weibersbrunn fing gegen 11.20 Uhr im eingeengten Baustellenbereich bei Rohrbrunn (derzeit sechsspuriger Ausbau) ein tschechischer Peugeot auf der Richtungsfahrbahn Würzburg während der Fahrt Feuer. Der 66-jährige Fahrer hielt den qualmenden Pkw kurz vor der Ausfahrt Rohrbrunn auf dem rechten von zwei Fahrstreifen an und entfernte sich aus dem Fahrzeug, so die Informationen der Polizei.Unmittelbar darauf schlugen aus dem Motorraum Flammen und griffen auf die komplette Fahrzeugfront über. Kräfte der Feuerwehr konnten den Brand nach ihrem Eintreffen zwar schnell löschen, am Pkw entstand aber dennoch Totalschaden in Höhe von circa 5 000 Euro. Das Wrack musste abgeschleppt werden.Während der Anfahrt der Rettungskräfte und dem Löscheinsatz war die Autobahn in beiden Richtungen für etwa 30 Minuten komplett gesperrt. Anschließend konnten zunächst die Richtungsfahrbahn Frankfurt und kurz darauf der linke Fahrstreifen der Richtungsfahrbahn Würzburg wieder freigegeben werden. In beiden Richtungen kam es zu einem Rückstau von mehreren Kilometern Länge. Gegen 13.00 Uhr war die Einsatzstelle am Brandort wieder geräumt. Im weiterhin anhaltenden Rückstau kam es schließlich gegen 13.30 Uhr in Fahrtrichtung Würzburg zu einem schweren Auffahrunfall und erneuter Vollsperrung der A 3.