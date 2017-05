Hangover: Polizei gabelt Mann ohne Hose an der B8 bei Mainschaff auf

Nicht schlecht gestaunt hat eine Streife der Operativen Ergänzungsdienste der Aschaffenburger Polizei, als diese am Montagmorgen gegen 04:30 Uhr einen 28-Jährigen aus Hessen an der B 8 aufgabelten. Der junge Mann war nicht mehr im Besitz seiner Hose, hatte mehrere Kratzer an den Beinen und Armen und gab an sämtliche Wertgegenstände verloren zu haben. Er war am Vorabend auf einer Party und konnte sich an nichts mehr erinnern, wie die Polizei berichtet.



Er konnte sich aber noch erinnern, dass er wohl mit seinem Fahrrad unterwegs war und auch am Vortag noch einen Rucksack dabei hatte. Ob er die Sachen nun auf der Party vergessen oder auf seinem Weg durch Wald und Wiesen verloren hatte, konnte er nicht mehr angeben. Der junge Mann wurde schließlich auf die Polizeiinspektion Aschaffenburg gebracht, wo er von seinem Vater abgeholt wurde.



Wenige Stunden später kam dann eine Mitteilung von Spaziergängern. Diese haben unweit des Fundortes des 28-Jährigen, den Rucksack mit sämtlichen Wertsachen, das Fahrrad und auch die Hose aufgefunden. Eine Streife, welche die Gegenstände entgegennahm konnte jedoch neben den Wertgegenständen im Rucksack noch zusätzlich eine geringe Menge Marihuana sicherstellen.



Der junge Mann hat schließlich nicht nur seine Sachen wieder bekommen können, sondern muss nun auch mit einer Anzeige wegen des Besitzes von Betäubungsmittel rechnen.