Frontalzusammenstoß mit Lkw im Landkreis Aschaffenburg - Frau schwer verletzt

Bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Lkw auf der B26 bei Rothenbuch (Landkreis Aschaffenburg) ist am Mittwochmorgen eine Autofahrerin schwer verletzt worden, wie die Polizei mitteilt. Sie kam mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.



Kurz vor 07.30 Uhr hat sich der Unfall zwischen der Abzweigung nach Rothenburch und Bischbornerhof ereignet. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen war eine 57 Jahre mit ihrem Auto in Richtung Lohr am Main unterwegs. Aus bislang noch ungeklärter Ursache geriet der Pkw nach links in den Gegenverkehr. Dort kam es zum Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Lkw.



Die Autofahrerin wurde durch die Wucht des Aufpralls in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden. Sie wurde nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in ein Würzburger Krankenhaus geflogen.





Viele Einsatzkräfte vor Ort





Der 48 Jahre alte Lkw-Fahrer wurde nicht verletzt. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen der Polizei bei mehreren zehntausend Euro.



Die Unfallaufnahme erfolgte durch den Unfalldienst der Polizeiinspektion Aschaffenburg. Unterstützt wurden die Beamten auch von der benachbarten Polizeidienststelle in Lohr am Main. Im Einsatz befanden sich zudem die Freiwilligen Feuerwehren aus Rothenbuch, Laufach, Lohr am Main und Neuhütten. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe musste die Fahrbahn von einer Fachfirma gereinigt werden.



Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungs- und Reinigungsarbeiten blieb die Bundesstraße zwischen der Abzweigung Rothenbuch und Bischbornerhof komplett gesperrt. Der Verkehr wurde von den Einsatzkräften vor Ort umgeleitet.