Exhibitionist onaniert vor Fußgängerin in Aschaffenburg

Ein Exhibitionist hat sich am Mittwochnachmittag in Aschaffenburg vor einer Fußgängerin entblößt. Die Frau ignorierte den Mann und ließ ihn stehen. Zur Tataufklärung hofft die Kripo Aschaffenburg nun auch auf Zeugenhinweise.



Nach den vorliegenden Erkenntnissen hat sich der Vorfall um 14.30 Uhr am Mittwoch ereignet. Die 60-Jährige war auf einem Fußweg an der Großmutterwiese unterwegs, der parallel zur Lindenallee verläuft, als der Unbekannte ihr erst folgte und sich dann onanierend vor sie stellte. Die Frau ignorierte den Täter und suchte das Weite.



Der Exhibitionist wird wie folgt beschrieben:



- 25 - 30 Jahre alt

- hat blonde, leicht rötliche Haare, die im Nacken zu einem ca. 20 cm langen Zopf gebunden waren

- ohne Bart oder Brille

- trug einen knielangen schilfgrünen Parker ohne Kapuze



Wer Beobachtungen gemacht hat oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kripo Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-1732 zu melden.