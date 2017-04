Drängler fährt im Landkreis Aschaffenburg 70-Jährige an und flüchtet

Großes Glück hatte eine 70-jährige Frau aus dem Landkreis Aschaffenburg, als sie von einem Auto auf der Straße erfasst wurde, während sie einem ortsunkundigen Autofahrer den Weg erklären wollte. Der Autofahrer flüchtete vom Unfallort.



Wie die Polizei mitteilt, wurde die 70-jährige Seniorin am Freitagnachmittag gegen 15 Uhr in Hösbach von einem Autofahrer nach dem Weg gefragt. Die hilfsbereite Frau trat auf die Straße zur Fahrerseite des Ortsunkundigen, um diesem den Weg zu erklären.



Aufgrund des stehenden Autos musste ein anderes Auto warten. Der wartenden Fahrer eines 7er BMW hupte mehrfach. Als er dann die Engstelle passieren konnte fuhr der BMW so nah am haltenden Pkw des Ortsunkundigen und an der 70-jährigen Frau vorbei, dass der Außenspiegel des stehenden Fahrzeugs einklappte und dabei der Frau in den Magen drückte.



Der Fahrer des BMWs verließ die Unfallstelle ohne seinen Wartepflichten nachzukommen oder sich nach dem Gesundheitszustand der Seniorin zu erkundigen. Die Dame erlitt bei dem Verkehrsunfall Schmerzen und begab sich in medizinische Behandlung.



Die Polizei Aschaffenburg folgt nun den ersten Hinweisen und ermittelt wegen Fahrlässiger Körperverletzung und Verkehrsunfallflucht. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 in Verbindung zu setzen.