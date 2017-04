Betrunken von Straße abgekommen und überschlagen - Unfall auf der A3 bei Waldaschaff

Ein 41-Jähriger war am Samstag kurz vor 21.00 Uhr mit seinem Auto auf der A 3 in Richtung Frankfurt unterwegs. Am Kauppenabstieg kam der Fahrer von der Fahrbahn ab und der Pkw überschlug sich. Dies berichtet die Polizei.



Durch aufgewirbelte Steine wurde ein nachfolgendes Fahrzeug beschädigt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten der Autobahnpolizei fest, dass der Unfallfahrer unter Alkoholeinfluss steht. Ein Test ergab einen Wert von 1,22 Promille.



Da sich der Mann Verletzungen zuzog, wurde er zur Behandlung ins Klinikum Aschaffenburg eingeliefert. Am Pkw entstand ein Schaden von 10.000 Euro. Da Diesel ausgelaufen war, musste die Feuerwehr die Polizei unterstützen. Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06021/8572530, bei der Autobahnpolizei zu melden.