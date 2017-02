Auffahrunfall im Kreis Rhön-Grabfeld mit vier Verletzten

Eine schwer verletzte und drei leicht verletzte Personen ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls. Dieser hatte sich am Freitag gegen 11 Uhr auf der B 279 in Höhe Großeibstadt im Landkreis Rhön-Grabfeld (Unterfranken) ereignet. Das berichtet die Polizei.



Eine 29-jährige Autofahrerin wollte von Bad Königshofen kommend links nach Großeibstadt abbiegen. Dabei musste sie wegen des Gegenverkehrs anhalten. Ein hinter ihr fahrender 19-Jähriger bemerkte dies zu spät. Zwar konnte er noch eine Vollbremsung machen, doch fuhr er trotzdem auf das stehende Auto der Frau auf.



Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Beifahrerin der Frau schwer verletzt. Die Feuerwehr Großeibstadt musste sie aufwendig bergen. Die 29-Jährige, ein weiterer Beifahrer von ihr und er Unfallverursacher wurden leicht verletzt ins Klinikum Bad Neustadt gebracht.



Ein 35-Jähriger wurde bei dem Aufprall ebenfalls verletzt. Aufgrund der Schwere seiner Verletzungen musste er mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Suhl geflogen werden. Hierfür musste die Bundesstraße zeitweise total gesperrt werden. An den beteiligten Wagen entstand ein Sachschaden von rund 2500 Euro.