Aschaffenburg: Lkw erfasst Fahrradfahrerin - 61-Jährige verstorben

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Aschaffenburg ist am Mittwochnachmittag eine Fahrradfahrerin ums Leben gekommen. Laut Informationen der Polizei wurde die 61-Jährige von einem Lastwagen erfasst.



Nach ersten Erkenntnissen zum Unfallhergang fuhren der 31-jährige Lkw-Fahrer und die Fahrradfahrerin gegen 16.15 Uhr auf der Straße An der Lache in Aschaffenburg. Auf Höhe der Einmündung in die Goldbacher Straße erfasste der Laster beim Abbiegen die Radlerin. Der genaue Hergang ist noch unklar.



Frau wurde eingeklemmt



Die 61-Jährige aus dem Landkreis Aschaffenburg war zunächst eingeklemmt, bis sie von der Aschaffenburger Feuerwehr befreit und vom Rettungsdienst samt Notarzt versorgt werden konnte. Auch ein Rettungshubschrauber landete. Die Schönborner Straße wurde von der Polizei gesperrt.



Letztlich kam für die Frau aber jede Hilfe zu spät. Sie verstarb kurze Zeit später im Krankenhaus. Der Lkw-Fahrer aus dem Landkreis Aschaffenburg erlitt einen Schock.



Auf Anordnung der Aschaffenburger Staatsanwaltschaft kam auch ein Sachverständiger an die Unfallstelle. Von seinen Begutachtungen erhoffen sich die Beamten nähere Erkenntnisse zum genauen Unfallhergang.