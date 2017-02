Aschaffenburg: Geburtstagsfeier eskaliert

Am Samstagabend fand in den Räumen einer sozialen Einrichtung im Kirchhofweg in Aschaffenburg eine private Geburtstagsfeier statt, die offenbar völlig aus dem Ruder lief. Das berichtet die Polizei.



Gegen 23 Uhr bekam die Polizei einen Anruf, das die Fete eskaliere. Eine Streife der Aschaffenburger Polizei stellte schließlich mehrere Straftaten fest.



Konkret fanden im Zusammenhang mit der Feier mindestens drei Diebstähle und eine Sachbeschädigung statt. Die Feier war zeitweise von ca. 80 - 90 Gästen besucht.



Die Beteiligten waren allesamt zwischen 16 und 20 Jahre alt. Die genauen Tatumstände müssen nun ermittelt werden.