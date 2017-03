Aschaffenburg: Betrunkener springt vor fahrendes Auto

Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall mit einer mittelschwer verletzten Person, kam es am späten Samstagabend auf der Staatstraße 2309 zwischen dem Aschaffenburger Stadtteil Obernau und dem Stadtgebiet. Dies berichtet die Polizei.



Eine 26-Jährige war in Fahrtrichtung Aschaffenburg unterwegs, als völlig unvermittelt ein 53-jähriger Fußgänger vom Grünstreifen auf die Fahrbahn sprang. Die Fahrerin versuchte einen Zusammenstoß mit dem Fußgänger zu verhindern, indem sie sofort eine Vollbremsung einleitete und ihren Pkw nach rechts lenkte.



Trotz ihrer Bemühungen wurde der Fußgänger aber von dem Pkw erfasst, wodurch dieser eine Fraktur des Beckens erlitt. Er wurde durch den Rettungsdienst in eine Krankenhaus verbracht, wo er stationär behandelt wird.



Im Rahmen der Unfallaufnahme durch Beamte der Polizeiinspektion Aschaffenburg, konnte bei Fußgänger eine hohe Alkoholisierung festgestellt werden. Ein Vortest ergab 1,7 Promille. Am unfallbeteiligten Pkw entstanden im Frontbereich Schäden von ca. 2.150,- Euro.