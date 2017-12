Aschaffenburg: 47-Jähriger sticht Mann nieder - Opfer schwebt in Lebensgefahr

Am frühen Mittwochmorgen ist es in einem Übergangswohnheim in der Aschaffenburger Innenstadt zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen.



Dabei soll ein 47-Jähriger laut Polizei seinen elf Jahre jüngeren Kontrahenten mit einem Messer angegriffen und lebensbedrohlich verletzt haben. Der Tatverdächtige wurde festgenommen. Er befindet sich inzwischen in Untersuchungshaft.



Gegen 1.20 Uhr waren die beiden 36 und 47 Jahre alten Männer in dem Wohnheim in Streit geraten. Im Zuge der Auseinandersetzung soll der Ältere seinen Mitbewohner im Treppenhaus des Gebäudes mit einem Messer angegriffen haben. Der 36-Jährige erlitt eine Stichverletzung im Bauchbereich, unterhalb des Rippenbogens.



Die Beamten fanden den Schwerverletzten in seinem Zimmer auf. Er wurde nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht und musste noch in der Nacht notoperiert werden. Sein Gesundheitszustand ist nach wie vor kritisch.



Täter hatte über zwei Promille

Der Tatverdächtige wurde von den eingesetzten Beamten in dem Wohnheim vorläufig festgenommen. Wie sich herausstellte, war bei dem 47-Jährigen einiges an Alkohol im Spiel. Ein Atemalkoholtest zeigte bei ihm einen Wert von über zwei Promille.



Den Rest der Nacht verbrachte der Festgenommene in einem Haftraum der Aschaffenburger Polizei, bevor er am Mittwochnachmittag auf Anordnung der Staatsanwaltschaft dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Aschaffenburg vorgeführt wurde. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Verdachts des versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung.



Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen der Tat, werden von der Kripo Aschaffenburg in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg geführt.