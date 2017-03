Aschaffenburg: 34-jähriger Rollerfahrer wird bei Unfall leicht verletzt

Laut Angaben der Polizeiinspektion ist am Dienstagmorgen eine 45 Jahre alte Autofahrerin in Aschaffenburg in die Hofgartenstraße gefahren, um anschließend nach links in die Hauptstraße abzubiegen. Beim Abbiegemanöver übersah die Frau einen vorfahrtsberechtigten Rollerfahrer, der auf der Hauptstraße unterwegs war.



Beim Zusammenstoß im Einmündungsbereich kam der 34-Jährige zu Fall und zog sich eine leichte Verletzungen zu. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Am Roller entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Der Sachschaden am Auto beläuft sich auf circa 1000 Euro.