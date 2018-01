14-Jähriger will Polizisten in Unterfranken verprügeln: Sie hatten ihn mit Drogen erwischt

Ein 14-Jähriger hat sich am Dienstag um kurz vor 16:00 Uhr die "Falschen" ausgesucht, als er ein Paar im Park Schöntal in der Goldbacher Straße um eine Zigarette für einen Joint bat. Bei den Angesprochenen handelte es sich nämlich um eine zivile Streife der Polizeiinspektion Aschaffenburg. Diese holten dann aber nicht die erhoffte "Kippe" aus ihren Jacken, sondern die Dienstausweise.Der Jugendliche versuchte daraufhin zu flüchten, wurde jedoch schnell durch die Ordnungshüter eingeholt. Bei der Festnahme wehrte sich der 14-Jährige heftig und schlug um sich. Außerdem entledigte er sich währenddessen einer geringen Menge Marihuana und einer Feinwaage. Beides warf er in ein Gebüsch. Zudem zog er einen Teleskopschlagstock aus seiner Brusttasche, welcher ihm jedoch in dem Gerangel mit der Polizeistreife aus der Hand fiel. Erst unter Hinzuziehung von weiteren Streifen konnte der junge Mann überwältigt und gefesselt werden. Das Betäubungsmittel und der Schlagstock wurden sichergestellt.Durch die Festnahme wurde eine 22-jährige Polizeibeamtin leicht am Finger verletzt. Der 14-Jährige, welcher unverletzt blieb, wurde schließlich auf die Polizeiinspektion Aschaffenburg gebracht, wo er im weiteren Verlauf noch erkennungsdienstlich behandelt wurde. Er hat sich nun unter anderem wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und des Besitzes von Betäubungsmittel und einem Schlagstock zu verantworten.