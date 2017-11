Zwölftes Prinzenpaar in Steinberg

Es war eine große Schar wackerer Narren, die bei einem beherzten Rathaussturm in Steinberg die Schlüsselgewalt an sich riss. Damit hat das lange Warten im Schrubberdorf ein Ende, und die Staaberche Fousanocht wurde offiziell eröffnet.

Dem revolutionären Umsturz ging ein Faschingszug voraus, bestehend aus Fousanochtern, der großen und der kleinen Prinzengarde und natürlich dem scheidenden Prinzenpaar, Prinzessin Silja I. und Prinz Jan I. Gemeinsam setzte sich die holde Narrenschaft an diesem nasskalten Novemberabend von der Ortsbrücke aus Richtung Rathaus in Bewegung. Angeführt wurden die "Revoluzzer" vom örtlichen Musikverein, der für die stimmungsvolle Umrahmung des Spektakels sorgte. Alle Versuche von Bürgermeisterin Susanne Grebner, sich des Angriffs der Fousanochter zu erwehren, waren vergebens. Um 18.45 Uhr war es so weit: Das Steinberger Rathaus war gefallen und die entmachtete Rathaus-Chefin übergab die Schlüsselgewalt an Prinzessin Jasmin I. und Prinz Markus I.



Geheimnis um das Paar

Bis zuletzt herrschte über das nunmehr bereits zwölfte Prinzenpaar größte Geheimhaltung in Steinberg. Als sich schließlich ein schickes Cabrio seinen Weg zum Rathaus bahnte, wurde das Geheimnis gelüftet: Ab sofort wird Staaberch durch seine Tollität Markus I. aus dem edlen, hoch oben in Kämmerlein thronenden Geschlecht der Zwostas vertreten.

Ihm zur Seite steht ihre Lieblichkeit Prinzessin Jasmin I. aus dem Prinzen und Prinzessinnen liefernden, hochadligen Geschlecht der Meckos.

"Schrubb, schrubb, ihr Staaberche Narrenleut, es is endlich widde su weit, die schönste Jahreszeit beginnt heut! Viel hom gemunkelt und gfroucht hom ra a, over ja es is wohr, mir sen des zwölfte Prinzenpoor!", freuten sich die neuen Regenten. "A Auswohlkriterium vo unnem Vogängerpoor wo wohl a, dess wir richtig gscheit feie könna, wir zwaa. Des wöll mer bis Aschermittwoch a mit euch mach, ihr Leut, des wö a supper Sach."

Das neue Prinzenpaar trat in die Fußstapfen von Prinzessin Silja I. und Prinz Jan I., denen der Abschied sichtlich schwerfiel. "Unne Fasching wor halt einfoch super, ja er wor unbezohlbor. Ich ko euch go nie souch, wie gern ich Euer Prinzessin wor!", meinte Silja wehmütig. "Jeder Auftritt war für uns a Highlight, des sollt ihr wissen. Wir möchten kein einziges Ereignis davon missen", schloss sich ihr der scheidende Prinz an.

"Trotz Kampf und Widerstand habt ihr meine Absperrung einfach niedergerannt", gab sich Bürgermeisterin Susanne Grebner geschlagen.

Faschingspräsident Wolfgang Förtsch verriet, dass es aufgrund vieler 2018 anstehender Jubiläen für den neuen Orden jede Menge Kandidaten gegeben habe. Das Rennen machte schließlich der 50-jährige Frauenbund. Auch 2018 finden die Büttenabende wieder am letzten Faschingswochenende statt.