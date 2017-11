Zwölf Schritte zur IT-Sicherheit im Herzogenauracher Rathaus

Im nichtöffentlichen Teil der Haupt- und Finanzausschusssitzung am Mittwoch wurden Informationen zu "Isis12" und den städtischen Onlinediensten gegeben. Wie Bürgermeister German Hacker (SPD) mitteilte, gehe es da vor allem um die Sicherheit des Portals.

Der Informationssicherheitsbeauftragte der Stadt Herzogenaurach, Thomas Wilhelm, hat dem Gremium einen aktuellen Sachstandsbericht rund um das Thema Informationssicherheit und Onlinedienste der Stadt gegeben. Ausgangspunkt ist die grundlegende Vorgehensweise der Stadt, dass eine sicherheitstechnische Basis geschaffen werden muss, sagte der Bürgermeister. Das ist laut Hacker die Voraussetzung, um zunehmend Onlinedienste anbieten zu können.

Der hierfür nötige Prozess "Isis12" (Informations-Sicherheits-Management-System in zwölf Schritten) sei nach einem Jahr nun fast abgeschlossen, so dass 2018 mit der Auswahl und Umsetzung weiterer digitaler Dienste begonnen werden könne, berichtete Hacker in einer Zusammenfassung des Ergebnisses der Sitzung.

Im November 2016 wurde im Herzogenauracher Rathaus mit "Isis12" begonnen. Der Name beschreibt ein Verfahren, mit dem zum Beispiel in einer Stadtverwaltung strukturiert in zwölf Schritten eine Grundlage für IT-Sicherheit geschaffen werden kann. Ein wichtiger Aspekt neben der technischen Sicherheit der IT-Systeme ist es für Hacker, die Mitarbeiter in allen IT-Sicherheitsbelangen zu sensibilisieren beziehungsweise zu schulen. Ende November wird der erste Durchlauf abgeschlossen. Jährlich gebe es dann eine wiederkehrende Revision, um einen kontinuierlichen Sicherheitsstandard aufrechtzuerhalten.



Sicherheitsaudit

Onlinedienste beziehungsweise -services setzen zwingend ein regelmäßiges Sicherheitsaudit voraus. Durch den einjährigen Isis12-Prozess bei der Stadt Herzogenaurach wurden die Voraussetzungen geschaffen, Bürgeronlinedienste anzubieten. Das betrifft beispielsweise Meldebescheinigungen, Umzugsmeldung innerhalb der Kommune oder Anträge auf Urkunden. Hacker fasst in der Pressemitteilung der Stadt zusammen:

"Grundsätzlich gilt, dass im Zuge der Digitalisierung heute, rein technisch betrachtet, faktisch alle Prozesse/Dienste online verfügbar gemacht werden können. Für die Umsetzung muss allerdings schrittweise vorangegangen werden. Aspekte wie die tatsächliche Nachfrage, die Kosten für die ja zunächst stets zusätzliche Bereitstellung digitaler Dienste und allem voran für die Datensicherheit der höchst sensiblen Informationen einer Verwaltung werden beim Übergangsprozess hin zu immer mehr Onlinediensten ausschlaggebend sein." bp