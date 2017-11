Zwölf Monate in Herzogenaurach

Pünktlich zur Martinikirchweih und als ein Zeichen, dass der Winter vor der Tür steht, präsentierten Bürgermeister German Hacker (SPD), Helmut Fischer, Christian Kindler und Wilfried Büttner im Rathaus den neuen Heimatkalender.

Der Kalender für 2018 ist der 33. Kalender von Helmut Fischer, diesmal mit aktuellen Motiven aus Herzogenaurach. Herausgeber ist der Heimatverein, dessen Mitglied Fischer ja auch ist. "Es ist zwar kein offizieller Stadtkalender, aber trotzdem ein Heimatkalender", erklärte Fischer, als er die zwölf Motive erläuterte. Warum in diesem Jahr keine historischen Aufnahmen? "In Herzogenaurach hat sich viel verändert und wir leben im Jetzt, deswegen mal aktuelle Bilder", antwortete Fischer.

Schon bei der Vorstellung im vergangenen Jahr hatte der Vorsitzende des Heimatvereins, Klaus-Peter Gäbelein, angekündigt, im kommenden Jahr aktuelle Aufnahmen zu verwenden. "Der Kalender mit den klassischen Motiven ist sehr gelungen", lobte der Bürgermeister das Team und bedankte sich für die Arbeit. Um die Auswahl der Bilder kümmerten sich wieder Helmut Fischer und Christian Kindler sowie Klaus-Peter Gäbelein. Ein bisschen Geschichte muss aber doch sein - der März zeigt das Geburtshaus von Rudolf und Adolf Dassler, allerdings eine aktuelle Aufnahme.

Fischer brachte es bei der Vorstellung im Büro des Bürgermeisters auf den Punkt: "Der Kalender gehört zu Herzogenaurach, wie ich halt auch." Das konnten German Hacker und Christian Kindler, der auch für den Vertrieb des Kalenders zuständig ist, nur bestätigen. Der Heimatkalender sei ein "Highlight" als Teil des Herzogenauracher Jahreskreises, den er gliedert.

Wie Kindler erzählte, hat eine Reihe von Firmen ihr Interesse am Kalender bekundet, um ihn an Kunden und Lieferanten weiterzugeben. So sei der günstige Abgabepreis vor allem den Sponsoren zu verdanken. "Wir waren uns bei der Bilderauswahl ziemlich schnell einig und ich denke, es ist eine gelungene Auswahl", erklärte Kindler.

Der Umschlag des Kalenders ist in diesem Jahr blau. Wie Helmut Fischer erläuterte, gibt es abwechselnd immer eine andere Farbe. Der von Wilfried Büttner gelayoutete Kalender ist bei Bücher, Medien und mehr, Ellwanger, Ringfoto Müller, der OMV-Tankstelle und bei der Bäckerei Polster zu kaufen. Der Preis beträgt 6,90 Euro.