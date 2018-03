Zwischen Brexit, Trump und Putin

Für die weitere Entwicklung unseres Landes in Frieden, Freiheit und gesundem Wohlstand brauchen wir eigentlich alle drei Länder. Trotzdem tun wir uns zum Teil schwer in dieser globalisierten Welt, mit allen eine gemeinsame zukunftsorientierte Politik zu betreiben. Die Neunkirchener Männergruppe "Man(n) trifft sich" möchte sich mit einem Politiker auseinandersetzen und der Frage nachgehen, wo die "Knackpunkte" liegen und welche politischen Gestaltungsmöglichkeiten wir noch haben. Hierzu sind alle Männer für Mittwoch, 28. März, um 20 Uhr im evangelischen Gemeindehaus in Neunkirchen am Brand eingeladen. Für dieses hochaktuelle Thema ist es der Gruppe gelungen, den Parlamentarischen Staatssekretär Thomas Silberhorn zu gewinnen. red