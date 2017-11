Zwillingsbasar bringt 455 Euro Erlös

Der Zwillingsbasar Ende September hat diesmal einen Erlös von 455,66 Euro erbracht. Dieser wurde an die Bamberger Beratungs- und Frühförderstelle der Lebenshilfe, "Harl.e.kin", übergeben. Der spezielle Secondhandbasar ist bei Zwillings-Eltern seit Jahren sehr beliebt und hat ein großes Einzugsgebiet, welches Teile von Südthüringen, Ober- und Unterfranken umfasst. In diesem Sommer wurde die Organisation von Familie Dewald übernommen; am Tag des Zwillings-Basars wurden sie von Familie und Freunden ehrenamtlich unterstützt. Der nächste Zwillings-Basar findet am Samstag, 10. März, wieder in der Peter-J.-Moll-Halle, statt. Tischreservierungen sind ab 1. Februar unter zwillingsbasarste@gmx.de möglich. red