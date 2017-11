Zweiter Termin

Die Stadtbücherei weist nochmals darauf hin, dass die Veranstaltung "Forchheimer Stadtgeschichte und Lieder aus den 50ern" mit Rainer Kestler und Franz-Josef Saam am Dienstag, 21. November, ausverkauft ist. Es gibt keine Karten mehr an der Abendkasse.

Aufgrund der großen Nachfrage gibt es aber nun einen zusätzlichen Termin am Dienstag, 23. Januar, um 19 Uhr. Auch für diese Veranstaltung sind ab sofort kostenlose Einlasskarten in der Stadtbücherei erhältlich "und wahrscheinlich sehr schnell vergeben", wie die Leiterin der Stadtbücherei, Doris Koschyk, vermutet. red