Zweiter Rekord in zweiter Partie

Zweites Spiel, zweiter Sieg: Der SKK Gut Holz Zeil startete perfekt in die Saison 2017/2018. Erneut erzielte die Zeiler Bayernligatruppe einen neuen Rekord und gewann ihr Heimspiel gegen FAF Hirschau mit 6:2 und 3518:3391 Holz.

Zeils Routinier Holger Jahn und Marco Endres eröffneten gegen Benaburger und Plössel die Partie des zweiten Spieltages. Jahn setzte sich mit 3:1 Sätzen und 579:540 souverän durch. Bei 2:2 Sätzen wies Endres seinen Gegner Plössel (555) mit sehr guten 581 Kegeln klar in die Schranken.



Hoffnung beim Gast

Marcus Werner und Kapitän Olaf Pfaller wollten nun endgültig für klare Verhältnisse sorgen. Kapitän Pfaller hatte mit Gevatter nur wenig Probleme und kam auf 595 Kegel. Sein Kontrahent musste sich mit 554 klar geschlagen geben. Spannender verlief das Duell von Marcus Werner gegen Plößl. Der Zeiler verlor bei 2:2 Sätzen mit 559:570 Kegeln. Nun keimte im Hirschauer Lager nochmals kurz Hoffnung auf. Denn für die Oberpfälzer liefen mit Jan Hautmann und Milan Wagner ihre beiden "heißen Eisen" im Schlussdurchgang auf. Für Zeil agierten Bastian Hopp und Patrick Löhr. Beide Zeiler zeigten auf den ersten 60 Wurf klar, dass es an diesem Tag nur einen Gewinner geben sollte. Mit 314 (Hopp) und 310 (Löhr) Kegeln erstickten sie die letzten Hoffnungen der Gäste im Keim.



Beide über 600 Holz

So konnte auch das starke Spiel von Hautmann auf den letzten 60 Wurf nichts mehr am Sieg der Zeiler ändern. Beide Zeiler knackten mit jeweils 602 Kegeln am Ende die 600-er-Marke. Trotz des besseren Ergebnisses von 602:598 Kegeln musste sich Hopp mit 1,5:2,5 Sätzen gegen Hautmann geschlagen geben. Besser lief das Duell für Löhr, der nach 2:2 Sätzen mit 602:574 gewann.

Auch das Gesamtergebnis von 3518:3391 sprach am Ende eine deutliche Sprache. Mit 4:0 Punkten stehen die Zeiler weiter mit an der Spitze der Tabelle. Am kommenden Samstag (15.30 Uhr) kommt es zum Schlagerspiel in Karlstadt, das ebenfalls zweimal gewann. gö