Zweiter Punkt für TTC-Damen

Ihren zweiten Saisonpunkt erkämpften sich die Damen des TTC Rugendorf in der 2. Bezirksliga Ost: Beim SV Hof gelang dem Schlusslicht ein 7:7.



2. Bezirksliga Ost - Damen

SV Hof - TTC Rugendorf 7:7

Nach den Doppeln stand es 1:1. Für Rugendorf punkteten Beyerlein/Schuster. In den Einzeln holten Sandra Zeitler und Mona Schuster je zwei Siege, Stefanie Beyerlein und Sabrina Vorwerk gelang je ein Sieg.

Ergebnisse: Fellner/Zeitler - Vorwerk/Zeitler 3:0; Johannsen-Böhm/Schreiter -Beyerlein/Schuster 0:3; Fellner -Vorwerk 3:1; Zeitler C. - Beyerlein 3:2; Johannsen-Böhm - Schuster 0:3;Schreiter - Zeitler S. 0:3; Fellner - Beyerlein 3:0; Zeitler C. - Vorwerk 3:1; Johannsen-Böhm - Zeitler S. 0:3; Schreiter - Schuster 1:3; Johannsen-Böhm -Beyerlein 0:3; Fellner - Zeitler S. 3:1; Zeitler - Schuster 3:1; Schreiter -Vorwerk 0:3. sp